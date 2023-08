Danilo: “Vogliamo riportare Juve dove merita”. Kaio Jorge: Voglio rimanere

Il difensore brasiliano ha dato la carica ai tifosi bianconeri dichiarando: "Ci tenevo a ringraziare ognuno di voi per essere venuti qui oggi e ringraziarvi anche per il supporto che ci avete dato tutta la scorsa stagione. E' stata una stagione difficile per voi come per noi. Però questa è l'unica strada per riportare la Juve dove merita. Rimanere insieme. Forza Juve".

Kaio Jorge: "Voglio restare alla Juve"

Una tripletta per ripartire dopo i tanti infortuni: Kaio Jorge si prende la scena nell'amichevole in famiglia all'Allianz Stadium e con tre reti torna a sorridere in bianconero. L'attaccante bianconero, al ritorno in campo e al gol dopo un anno e mezzo, parla così a Sky Sport dopo l'8-0 alla Juventus Next Gen "Non giocavo da tanto tempo, sono molto felice di aver avuto questa opportunità. Non mi aspettavo di giocare così tanto già nella partita di oggi, ma mi sento bene. Ringrazio i fisioterapisti, il mio in particolare che è stato bravissimo e mi ha aiutato a recuperare". Il brasliano ha poi proseguito: "Posso aiutare molto, sono molto contento. Quella di oggi per me era un'opportunità buona, volevo giocare un po' di più e ho fatto bene". Un chiaro messaggio anche sul mercato perchè Kaio Jorge ha le idee chiare: "Voglio rimanere qua, sono juventino e voglio giocare qua".