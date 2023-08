Bonucci fuori rosa Juve: la sfida dello Stadium in tribuna e in disparte

Stiamo parlando di Leonardo Bonucci, messo fuori rosa da Massimiliano Allegri e ormai ai margini del progetto bianconero.

Vlahovic-Juve, due gol e tanti gesti: la frase, l'esultanza e l'uscita al 39'

Juventus, Bonucci relegato in tribuna

Il difensore italiano ha infatti assistito all'amichevole in famiglia dalla tribuna, in disparte, senza la divisa di squadra - indossava un pantaloncino nero e una maglietta bianca -. Da assoluto protagonista in campo, dunque, a spettatore qualunque dell'ormai storico appuntamento estivo dove si celebra la juventinità e si sogna in grande per la stagione che sta iniziando. Una stagione che il classe '87 rischia di passare in tribuna, come nell'amichevole di ieri all'Allianz Stadium: la grande festa dei tifosi della Vecchia Signora, un po' meno per Bonucci.

Pagelle Juve Next Gen: Sersanti ci prova, Mancini di personalità