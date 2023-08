Dybala, l'amore Juve e i cuori Champions: Wembley galeotta sui social...

Certi amori si sa, fanno giri immensi e poi... nonostante le strade si siano separate continuano a seguirsi sui social. L'amore di Dybala verso la Juventus e viceversa non si è mai sopito, anzi, è impossibile per l'argentino dimenticare gli anni vissuti in bianconero e l'affetto che i tifosi gli hanno sempre riservato, nonostante gli strascichi dovuti alla richiesta del giocatore al club durante le inchieste sul caso stipendi che hanno diviso l'opininone pubblica bianconera .

Tutti ancora hanno impresse le immagini del saluto allo Stadium della Joya nell'ultima notte torinese contro la Lazio, spinto da Bonucci in lacrime sotto la curva dei supporters bianconeri per prendersi i meritati applausi dopo le 7 stagioni con la Vecchia Signora. Sui social Paulo Dybala non ha mai mancato l'occasione di far vedere tutto il suo amore verso quella maglia che è stata per lui più di una casa e l'ultimo 'cuore' è arrivato sul profilo Tik Tok della Champions League.