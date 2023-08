La Juve e la mentalità offensiva: la rivoluzione di Allegri il flessibile

Juve, Allegri e una mentalità offensiva

Contro l’Atalanta di Gasperini, che non regala mai partite morbide agli avversari, la Juventus non subisce, non si abbassa, esce sempre in modo frizzante dal pressing dell’Atalanta, arriva veloce sulla trequarti avversaria, dove spesso si ritrova con sette/otto elementi e, comunque, tutta la squadra oltre la metà campo. Tutta roba nuova e golosa per i tifosi bianconeri che, negli ultimi due anni, una Juventus con una mentalità così offensiva non l’hanno mai vista e, per ora, si accontentano, godendosi ritmo e intensità. Certo, poi serviranno i gol che, nel gioco del pallone, non sono esattamente un dettaglio.