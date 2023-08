Chiellini, auguri Juve per il compleanno: "Sei la nostra leggenda"

Una leggenda bianconera, scolpita nella storia della Juventus : Giorgio Chiellini è e rimarrà un simbolo del club. L'affetto dal mondo juventino non è diminuito, neanche ora che gioca in MLS, ai Los Angeles FC .

Resosi protagonista qualche giorno fa di un simpatico siparietto in chiave baseball, Chiellini oggi compie 39 anni: immancabili gli auguri da parte della Juve sui propri canali social.

Chiellini e gli auguri Juve

Grafica con tanto di esultanza di Chiellini, poi la dedica speciale: "Tanti auguri alla nostra leggenda!". Così la Juventus ha voluto esprimere i più sinceri auguri all'ex capitano. Che però, per i tifosi, resta sempre il capitano, come espresso anche nei commenti al post della società bianconera: "Mi manchi, capitano mio capitano". C'è chi lo ricorda con il suo storico soprannome: "Auguri King Kong!". Qualcuno invece auspica un suo ritorno in bianconero: "Auguri grandissimo Giorgio, ultimo dei grandi Capitano e pezzo della BBBC. Spero tornerai in società dopo l'esperienza americana". Compleanno Chiellini in quel di Los Angeles, ma sempre a tinte Juve.