Zoff: “Ora Rabiot prenda in mano questa Juve! Per me è già da scudetto”

Insomma, chi meglio di lui per fare le carte alla Juventus a meno di una settimana dal fischio di inizio della Serie A. E il Dino Nazionale ha accettato di buon grado la nostra convocazione, rispondendo alla sua maniera, schietta e diretta. Senza peli sulla lingua.

I bianconeri possono puntare allo scudetto o servono 2-3 rinforzi?

«Credo che non manchi assolutamente nulla. Già così la squadra è attrezzata per giocarsi le proprie chance per il primo posto».



In più la Juve avrà il vantaggio di non fare le coppe europee…

«Direi che si tratta di un vantaggio relativo, io preferirei ogni settimana scendere in campo anche in Europa. Lo pensavo quando giocavo e allenavo, non cambio idea oggi. Ora la Juve avrà un unico obiettivo e sarà costretta a puntare tutto sul campionato, dove le pressioni aumenteranno visto che non potrà sbagliare. Le posso dire una cosa?».



Prego.

«Noi in Italia ci preoccupiamo sempre. In realtà le grandi squadre arrivano in fondo in coppa e vincono lo stesso i campionati, vedi il Manchester City. Solo da noi ci si spaventa per il doppio impegno e si dice che un club non possa essere ugualmente competitivo su più fronti».

Tra i nomi più gettonati sul mercato c’è quello di Federico Chiesa. È da blindare o di fronte a offerte importanti può essere sacrificato?

«Direi che Federico sia certamente da tenere. Caspita, non avrei dubbi: parliamo di un grande talento».



Davanti potrebbe poi esserci la staffetta Vlahovic-Lukaku.

«La Juve ha il dovere di far bene con questi giocatori. Al di là delle questioni di mercato o di bilancio tra Vlahovic o Lukaku cambia poco: non è quello il problema della squadra…».



Si dice però che il belga abbia caratteristiche più congeniali per il 3-5-2 e soprattutto per come interpreta tatticamente le gare Allegri.

«Chi non ha Lukaku allora non può giocare a calcio? (Ride, ndr). Mi pare che si possa essere competitivi anche senza di lui, fermo restando che si tratta di un grande attaccante».

Allegri intanto sabato sera ha parlato di mercato chiuso.

«La Juve ha il materiale tecnico e umano per essere completa e ha il dovere di fare bene, non ci sono santi…».



In casa Juve ci si attende molto da Rabiot, promosso vice capitano. È pronto per fare il leader?

«Più che la fascia è importante che Adrien giochi e si esprima come l’anno scorso, in cui ha fatto davvero la differenza. Poi se lo stimolo di indossare la fascia gli darà maggiori responsabilità, si vedrà. Credo che Rabiot nell’ultima annata, sia con la Juve sia al Mondiale con la Francia, abbia dimostrato una buona personalità. Fascia o non fascia cambia poco…».



Lei in carriera ha fatto anche il presidente alla Lazio: da dirigente come gestirebbe il caso Bonucci?

«Non conosco i motivi che hanno creato la spaccatura. Certamente non fa bene all’ambiente questa questione. L’ideale sarebbe trovare una soluzione entro la fine del mercato, onde evitare di trascinarsi il tormentone tutta la stagione».



Scelta giusta quella di Giuntoli e Manna di tagliarlo fuori dal nuovo progetto?

«Se hanno preso questa decisione su Bonucci, significa che la società la riteneva la cosa migliore per la squadra».