Giuntoli, nuovo corso mercato Juve: conti in ordine, disciplina e qualità

Un Ferragosto anomalo come pochi altri mai, quello che si consuma in casa Juventus tra il mercato e l’approccio all’imminente campionato. Un Ferragosto durante il quale si mettono in fila le cessioni, i risparmi e la bonifica della rosa e non le figurine dei nuovi arrivi. Messaggi virtuosi che vengono percepita in maniera altrettanto virtuosa dalla stragrande maggioranza dei tifosi, ormai più avvezzi a far di conto e a occuparsi di bilancio che a godersi dribbling e gol da fuori (tranquilli: poi arriveranno anche le polemiche arbitrali, a scatenare le dispute).