Juve, allenamento a Ferragosto. Alessandria ultimo test prima dell'Udinese

La lunga estate contraddistinta da allenamenti e amichevoli è terminata. Anzi no. La Juventus è attesa ancora da un'ultima fatica preparatoria all'esordio in campionato contro l' Udinese : alla Continassa, alle ore 10.30 di mercoledì 16 agosto, si presenterà l' Alessandria , realtà ancora largamente incompleta di Serie C . Test a porte chiuse, perché Massimiliano Allegri vuole provare uomini, schieramento e movimenti da proporre poi alla Dacia Arena. Dunque, sgambata congiunta lontana dal pubblico, diversamente dall'ultimo duello contro l'Atalanta.

Ma la ripresa, terminati i due giorni di riposo concessi dopo il test di Cesena, c'è stata già oggi. La Juventus è ormai pronta per il campionato. Ci sono ancora dei dettagli da sistemare, come per esempio i meccanismi di un reparto offensivo che fatica a pungere, ma i bianconeri hanno già una buona gamba e una tenuta difensiva che fa ben sperare in vista dell'Udinese. Allegri fa affidamento sul pieno recupero di alcuni elementi, con l'obiettivo di non affollare un'infermeria in cui solo Fagioli, Pogba e De Sciglio sono ospiti da tempo.