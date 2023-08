Berardi-Juve, Giuntoli cerca il colpo: la cifra e i dubbi tattici

La rincorsa della Juventus a Domenico Berardi ha origini lontane nel tempo: bisogna tornare indietro addirittura a dieci anni fa, al 2013 . Il suo cartellino è stato diviso a metà per due stagioni, fino al 2015 , quando il Sassuolo ha acquisito anche il 50 per cento di proprietà dei bianconeri: promesso sposo per altri anni, almeno un paio, e poi ciclicamente il nome di Mimmo è circolato con insistenza in ogni sessione di mercato.

Berardi-Juve, c'è ancora tempo

Da Sassuolo non se ne è mai andato, ma di sicuro i prossimi 15 giorni saranno di passione e attesa, perché Cristiano Giuntoli vuole firmare con un colpo a effetto la prima sessione di mercato da dirigente juventino e Berardi è il nome che ha in mente per dare alla squadra più imprevedibilità e ancora più qualità in attacco. Con buona pace di Massimiliano Allegri, che stima molto Berardi (l’ha fatto anche pubblicamente), ma che dovrebbe a quel punto rivedere qualcosa sul piano tattico per fare in modo che possano convivere Berardi, Chiesa e Vlahovic.