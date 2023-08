Bonucci, l'Aic attacca: "Calpestata la dignità, Juve lo reintegri subito"

ROMA - La situazione di stallo tra la Juventus e Leonardo Bonucci continua a non sbloccarsi e ad intervenire sulla vicenda è scesa in campo l' Aic , l'associazione calciatori.

In lunga intervista all'Ansa il presidente Umberto Calcagno si è schierato al fianco del giocatore bianconero con parole importanti: "La situazione che sta vivendo Leonardo Bonucci è paradossale: è oggettivamente fuori rosa, subisce condotte illegittime e vietate dall' accordo collettivo, viene calpestata la sua dignità. La Juve lo deve reintegrare subito, sta subendo danni professionali gravi". Calcagno ha poi aggiunto in ottica Nazionale: "Questa vicenda sta precludendo opportunità importanti, compresa la maglia azzurra. Bonucci è la punta dell'iceberg di numerose situazioni. Poi c'è chi, come lui, ha le spalle larghe e va avanti a petto in fuori, e chi invece subisce".

Dopo i rumors che lo vedevano nell'orbita dell'Ajax, negli ultimi giorni il nome di Bonucci è stato affiancato alla Lazio con la quale la Juventus in questa sessione di mercato ha trattato gli arrivi di Rovella e Pellegrini.