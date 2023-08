Pogba tra basket e barbiere ma un dettaglio non sfugge ai social

Mancano solo due giorni all'esordio della Juventus nella nuova Serie A 2023/2024. La squadra di Allegri vuole confemare fin da subito le buone impressioni del precampionato, e chi vuole mettersi in mostra dopo un'annata difficilissima a causa di diversi problemi fisici è sicuramente Paul Pogba . Il centrocampista francese ha voluto postare una storia su Instagram in cui mostra il suo nuovo taglio di capelli, ma a rubare l'attenzione dei tifosi è stato un altro particolare.

Paul è infatti in ottima forma fisica, sgonfiato dall'ipetrofia muscolare delle vecchie preparazioni al Manchester United . Il francese ora mette in mostra un fisico leggero, con una percentuale di grasso ai minimi termini e questo ovviamente può solo aiutare per quanto riguarda il recupero dagli infortuni. I tifosi, dunque, lo aspettano con ancora più entusiasmo dopo la rete messa a segno nell'ultimo test contro l' Alessandria .

Pogba e il basket: la divisa della Francia su Instagram

Pogba, prima di postare il video in cui si possono notare il suo taglio di capelli e la sua forma fisica, ha voluto pubblicare sempre tramite le storie di Instagram una foto della divisa ufficiale della Nazionale francese di basket con il suo nome. La passione di Paul per la pallacanestro non è certo una novità: oltre alla sfida di qualche settimana fa con la stella dell'Nba Jaxson Hayes è sicuramente impossibile dimenticare la challenge del 2016 con Max Allegri. In quel caso ad avere la meglio fu l'allenatore bianconero, come ha voluto ricordare persino Dusan Vlahovic al suo compagno di squadra durante un'altra challenge con Max.