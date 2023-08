Locatelli-Juve, l'emozionante ricordo: "2 anni fa ho realizzato un sogno"

" Il 18.08 sarà sempre per me la data dove ho realizzato uno dei miei sogni da bambino. Fino alla Fine - con accanto un cuore bianco ed uno nero, ndr -. 2 anni".

Locatelli-Juventus, 'storia di un grande amore'

Non solo a parole, ma anche con numerose foto 'd'epoca' che lo testimoniano: a dispetto dei colori indossati nei suoi primi anni da professionista - quelli del Milan - Locatelli non ha mai nascosto la propria atavica passione viscerale per la Juventus. Dal suo arrivo, dal Sassuolo, il centrocampista Campione d'Europa con la Nazionale azzurra ha sin qui collezionato 92 presenze - fra tutte le competizioni - con la maglia bianconera, condite da 3 gol.

