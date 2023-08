Scudetto, Allegri e Udine: Juventus, la differenza si fa lontano da Torino

TORINO - Non si aspetta rivoluzioni di mercato, Max Allegri . Del resto mancano pochi giorni alla fine delle trattative e partire con una squadra tutto sommato molto simil a quella dell'anno scorso potrebbe essere un vantaggio. Ma il tecnico livornese ha pure ricordato, alla vigilia della prima di campionato, che «fino al 2 settembre può succedere qualcosa» e che quindi le sorprese potrebbero anche arrivare per quanto l'allenatore bianconero si sia detto «soddisfatto della rosa a disposizione». Berardi e Lukaku: sono questi i due nomi più chiacchierati , però le voci di mercato non sembrano distrarre l'ambiente bianconero.

Chiesa, Vlahovic, Yildiz, Champions

Carezze per Chiesa e Vlahovic e anche per qualche giovane come Yildiz e la certezza, da parte di Allegri, di avere una squadra «più consapevole», ma pure di avere compreso quale sia stata la differenza tra la Juventus e il Napoli l'anno scorso: le vittorie in trasferta. Una differenza di 15 punti che ha pesato enormente sul risultato finale, al di là di ciò che è successo a livello di giustizia sportiva. Nel ricordare «il terzo posto sul campo» Allegri ha posto le basi per l'obiettivo minimo: «Trovarsi ad aprile tra le prime quattro» e poi vedere come andrà a finire.