Convocati Juventus per Udine: la decisione di Allegri su Pogba e la lista

TORINO - Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei 25 calciatori che prenderanno parte alla trasferta alla Dacia Arena , in programma domani alle 20.45 contro l'Udinese.

Nella lista figura Paul Pogba, in dubbio fino all'ultimo. Il francese ex Manchester United, dopo una stagione tribolata, si candida per un posto a centrocampo.

