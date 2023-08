Kean, la verità sul giallo-ritardo. Per la Juve è sul mercato

No, Moise Kean non è stato messo fuori rosa dalla Juventus . E martedì, quando tornerà a lavorare in mezzo ai compagni alla Continassa, sarà evidente agli occhi di tutti. A instillare il tarlo del dubbio, nel tardo pomeriggio di ieri, una voce incontrollata sui social, secondo la quale l’attaccante avrebbe pagato a caro prezzo una serie di ritardi a ritrovi e allenamenti.

L’indiscrezione ha trovato terreno fertile nell’appezzamento in cui affondano le radici della punta classe 2000, più d’una volta esuberante nel corso della sua ancor giovane carriera e non nuovo a bisticciare con le lancette dell’orologio.

Kean, solo problemi fisici

Ma le smentite, secche e immediate, sono piovute sul rumor da tutti i fronti: da parte dell’entourage del giocatore e, allo stesso modo, da parte del club bianconero. E, infatti, l’assenza di Kean dalla lista dei convocati per l’esordio stagionale di questa sera a Udine va unicamente ricondotta ai problemi fisici con cui sta convivendo da alcuni giorni. L’ex Everton aveva preso parte al test in famiglia disputato all’Allianz Stadium dieci giorni fa, quindi è stato costretto a marcare visita in occasione dell’ultima amichevole, a Cesena, contro l’Atalanta. Galeotto un colpo alla tibia ancora non perfettamente smaltito, al punto che l’attaccante sarà in serata – al saldo dei lungodegenti De Sciglio e Kaio Jorge – l’unico assente di Max Allegri nella sfida della Dacia Arena.