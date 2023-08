Nuova Juve contro l’Udinese? Cosa è cambiato dallo scorso anno

Juventus, fattore gol: i dati

Anche se i “campioni” presi in esame sono diversi (il campionato si disputa su trentotto partite, mentre qui si parla di tre soli confronti) la Juve edizione 2022-23 ha concluso il proprio torneo di Serie A realizzando 56 reti in 38 incontri, per una media di 1.5 gol a partita. La media di tiri a partita è stata di 14.1, con 4.7 conclusioni indirizzate verso lo specchio della porta avversaria. Il possesso palla medio è risultato del 49.6% con una precisione nei passaggi dell’83.6%. I gol subiti sono stati 33, per un dato di 0.9 a incontro. Veniamo ora alle tre amichevoli prese in considerazione. Contro il Milan la formazione di Massimiliano Allegri ha registrato un possesso palla del 41%, ha prodotto 14 tiri (4 dei quali verso la porta di Mike Maignan) e totalizzato un dato di precisione nei passaggi dell’81%. Con il Real Madrid il dato del possesso è risultato inferiore rispetto all’uscita contro i rossoneri (34%).

I tiri totali sono stati comunque 11, con 6 di questi indirizzati fra i pali avversari. Inferiore la precisione nei passaggi (78%). Infine, contro l’Atalanta, la squadra piemontese ha avuto un controllo della palla superiore a quello dei bergamaschi (54% contro il 46% degli uomini di Gasperini), con una produzione di 15 tiri, ma con solo 3 di questi indirizzati verso la porta di Musso. La precisione nei passaggi ha raggiunto l’89%. In pratica, nei tre conforti estivi, il possesso medio esercitato dai bianconeri è stato del 43%, con una riuscita nella trasmissione della palla dell’82.7% e con una media di tiri a partita di 13.3, 4.3 verso la porta avversaria. Le reti segnate sono state in totale cinque, per un dato medio di 1.6.