Ambrosini: Juve, con Pogba sei da scudetto. Berardi occasione imperdibile

L'ex centrocampista del Milan ha dichiarato: "L'assenza dalle Coppe e la possibilità di lavorare è il motivo. In precampionato abbiamo visto qualcosa in più, ovvero la tendenza a voler giocare di più e ad aggredire di più in avanti. Bisogna vedere anche se Chiesa dà conferma alle sensazioni che ha dato e Vlahovic rimane con la testa giusta. Berardi è un'occasione che non puoi lasciarti sfuggire, anche se Allegri non parte con un'idea e rimane con quella. Se Pogba torna, anche senza le coppe, la Juve non potrebbe non essere considerata candidata per vincere lo scudetto".

Juventus, il punto su Berardi

Berardi fuori contro l'Atalanta, vuole partire a tutti i costi e la società emiliana lo sa. Dionisi in evidente imbarazzo per la situazione creatasi con le due società non più così tanto amiche come i vecchi tempi. Carnevali continua a chiedere 30 milioni più 5 di bonus ma Giuntoli non può accettare una proposta del genere. Il risultato? Per il momento, Berardi è stato tolto dal mercato con un grosso punto interrogativo sul suo futuro.