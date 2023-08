Pogba preconvocato dalla Francia. La decisione di Spalletti su Locatelli

Infatti il ct della Francia, l’ex bianconero Didier Deschamps, nella lista delle preconvocazioni ha inserito anche il Polpo. Dunque ancora due turni di campionato, in chiave Juve in casa col Bologna e poi trasferta in quel di Empoli, dopo di che ecco la sosta per via degli impegni delle Nazionali con le partite di qualificazione all’Europeo 2024.

Nazionali, gli impegni. E Chiesa e Locatelli

I transalpini giocheranno il 7 settembre in casa, al Parco dei Principi di Parigi, contro l’Irlanda mentre il 12 settembre faranno visita alla Germania per una amichevole nello stadio del Borussia Dortmund. Se nelle due occasioni Paul Pogba potrà essere in campo lo si saprà più avanti visto che la sua condizione fisica è sempre suscettibile di novità come insegnano gli ultimi mesi. Sta di fatto che la decisione di Deschamps è un piccolo mattoncino in più per restituire altro carburante per il morale della mezzala che a Udine è rimasta in panchina anche se nel finale aveva intensificato il riscaldamento. Dunque con la possibilità di tornare tra i Bleus, il cielo sopra Paul ritorna un po’ più azzurro. E a proposito di azzurro, ma azzurro Italia, il neo ct Spalletti è pronto a chiamare Chiesa e Locatelli, che si riprende così la Nazionale.