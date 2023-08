Juve-Bologna, designato l'arbitro per l'esordio allo Stadium: i precedenti

La Juventus si sta preparando per la seconda uscita ufficiale del campionato di Serie A. Dopo l'ottimo esordio sul campo dell'Udinese con annessa vittoria per 3 a 0 , i bianconeri si apprestano ad affrontare il Bologna per la prima davanti ai propri tifosi.

Pochi giorni alla prossima sfida, in campo domenica 27 agosto alle ore 18:30, e la Lega ha ufficializzato le designazioni arbitrali del prossimo turno: il fischietto del match dell'Allianz Stadium è l'arbitro Marco Di Bello di Brindisi, coadiuvato da Bottegoni e Moro come assistenti, Marcenaro quarto uomo mentre Forneau e Nasca sono Var e Avar.

Juventus-Bologna a Di Bello: i precedenti

Per Di Bello si tratta del 17esimo confronto con la Juventus in carriera e il primo con i bianconeri contro il Bologna. Con lui la società torinese ha un ottimo score con 11 vittorie, 3 pareggi e due sole sconfitte (Genoa e Lazio, questa nello scorso campionato ad aprile). L'altra particolarità è che la formazione allenata da Allegri non ha mai perso in casa con lui come arbitro, infatti sono 7 i successi davanti ai propri tifosi con il fischietto di Brindisi a dirigere l'incontro.

Per quanto riguarda i cartellini: sono 29 i gialli totali nelle precedenti sfida (record 5 in una partita contro i biancocelesti all'Olimpico ad aprile 2023) e due espulsi, entrambi in una gara contro l'Hellas Verona: Pepe nel 2015 e Alex Sandro nello scorso campionato, alla 14esima giornata. Il primo precedente di Di Bello coi bianconeri risale alla stagione 2014/15 nella vittoria interna contro il Genoa con la rete di Tevez, che proprio nei giorni scorsi è tornato a parlare di Juve.