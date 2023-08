Cambiaso, le rivelazioni dell'ex tecnico: ruolo, Juve e futuro in Nazionale

TORINO - La storia di Andrea Cambiaso ha una sfumatura grigia. Con la maglia dell' Alessandria , nella stagione 2019-2020, viene impiegato come quinto di destra. Non capita così spesso ai mancini. Partita dopo partita, agli ordini di Cristiano Scazzola , l'esterno genovese si è fatto notare per la prima volta, dopo due anni di Serie D . Dal Moccagatta è partita la scalata di Cambiaso, raccontata proprio dal suo allenatore.

Scazzola, con lei ad Alessandria è sbocciato Andrea Cambiaso. Quattro anni dopo è titolare alla Juventus. Se lo aspettava?

«Su di lui avrei sicuramente scommesso. Innanzitutto perché è un ragazzo con una testa fuori dal comune. Molto intelligente, ascolta tanto, parla il giusto e ha qualità fisiche e tecniche importanti. Non ho dubbi che possa anche continuare a fare bene come sta facendo. Qualche volta ci sentiamo ancora: è un ragazzo rimasto coi piedi per terra, che vuole bene a chi lo ha aiutato in questo percorso. Sono felicissimo per lui».

Come arrivò all'Alessandria?

«Il Genoa non lo riteneva pronto. Così è andato a giocare in Serie D prima ad Albissola e poi a Savona, perché anche allora non lo consideravano adatto per la Serie C: non ho mai capito il perché. Mi sono fidato, nell'estate del 2019, delle referenze di Luca Dell'Amico: mi aveva segnalato questo ragazzo, che secondo lui aveva le potenzialità per essere protagonista in Serie C. Si spinse a tal punto da dirmi: "Fidati, Cambiaso arriverà in A". Mi ha colpito subito e sono stato io a metterlo a fare il quinto, invece che da esterno basso nel 4-4-2. Con me ha iniziato a giocare a destra, pur essendo un mancino. Un modo di giocare atipico, ma aveva il vantaggio di poter andare sempre dentro al campo. In pochissimo tempo è diventato un titolare inamovibile, fece tre mesi straordinari: aveva l'assist, la giocata giusta, il cross, il passaggio sempre corretto. E a destra era imprevedibile, poteva anche fare la mezzala. Dopodiché si è dovuto fermare».