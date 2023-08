Allegri e la nuova Juve, meno cross e baricentro più alto: analisi tattica

Una partita non è sufficiente per parlare di cambiamento. Tuttavia, la prestazione offerta dalla Juventus a Udine , soprattutto nel primo tempo, ha lasciato in molti la convinzione che, anche se non tutto, qualcosa stia mutando a livello tattico in casa juventina. Anche i dati confermano questa direzione. Nella prima frazione di gioco la squadra di Allegri ha giocato con buona intensità e con un baricentro medio piuttosto alto (50.05m). In generale, rispetto alla scorsa stagione, nella partita di Udine la Juventus è stata più pericolosa nelle conclusioni.

Juve, il gioco sulle fasce con Weah e Cambiaso

Non a caso il dato degli expected goals (xG) prodotti per tiro (escludendo i rigori) è stato di 0.13 nella sfida ai friulani, a fronte dell’0.10 registrato dalla Juve nello scorso torneo di Serie A. A cambiare è stato l’intero modo di sviluppare la manovra offensiva. Il 3-5-2 di Allegri infatti, pur essendo lo stesso sistema base di un anno fa, è stato declinato in maniera diversa, a partire dal gioco sulle fasce. In Friuli infatti abbiamo trovato da una parte un giocatore a tutta fascia e verticale come Weah e, dall’altra un elemento come Cambiaso, in grado di tagliare anche centralmente.