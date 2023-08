Allegri e la Juve Gattopardo: contro il Bologna una possibilità clamorosa

Cosa c'entra questo capolavoro letterario (Premio Strega nel 1959), successivamente portato sul grande schermo da un maestro come Luchino Visconti, con il calcio e con la Juventus? Potremmo trovarci di fronte, appunto, a un reale cambiamento, al rovesciamento di un paradigma.

Juve, i cambi di formazione

Per la Juventus la prossima sfida di Serie A contro il Bologna, la prima della nuova stagione all'Allianz Stadium, potrebbe rappresentare una clamorosa novità. Reduce da una netta e convincente vittoria contro l'Udinese al debutto, la squadra di Allegri ha mostrato in queste prime uscite - amichevoli incluse - automatismi nuovi sia in fase di possesso che di non possesso. Il tecnico livornese, tornato in bianconero nell'estate del 2021, ha sempre privilegiato le rotazioni, cambiando di volta in volta gli interpreti da schierare dall'inizio: a tal punto che in 109 gare dal suo ritorno ha sempre messo in campo 11 giocatori differenti.