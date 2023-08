Juve, Yildiz conquista Allegri un pezzo alla volta: che giocata!

Lo ha ribadito anche la scorsa stagione, con la famosa lista dei quindici giocatori segnati sul taccuino. Se l'ex Bayern Monaco è uno di questi? Le sue qualità sono molte e le ha messe in mostra la scorsa stagione prima in Primavera e poi anche in Serie C con la Next Gen. Il tecnico ora lo sta osservando da vicino. "Un calciatore lo puoi conoscere solo se lo alleni", un mantra di Max che non ha mai abbandonato. E il 2005 sta facendo di tutto per convincerlo.

Yildiz e la giocata da esteta

Yildiz è un esteta del calcio, pura tecnica a servizio della squadra. Un esempio? L'azione che ha portato al gol di Rabiot in allenamento. Suola, tacco, destro e sinistro in una frazione di secondo: un passaggio filtrante per il francese, che come al solito sotto porta non si fa trovare impreparato. Già nel match d'esordio in Serie A contro l'Udinese, il turco aveva fatto assaporare un po'della sua tecnica, con una bella giocata in velocità. La scorso campionato ha realizzato 11 gol e 7 assist in Primavera, partendo spesso largo sulla sinistra. La prima rete tra i professionisti non è ancora arrivata, ma con la Next Gen ha giocato solo sette partite. Montero lo ha elogiato, insieme a Huijsen, definendoli come dei punti di riferimento per gli altri. Ora la stagione di Yildiz è partita in velocità e sicuramente non ha intenzione di fermare la sua corsa.