Pogba si accende, ottimismo Juve. E l'Arabia Saudita resta in agguato

Oggi potrebbe essere il giorno giusto: la cornice di pubblico del resto è l’ideale per riabbracciare Paul Pogba . Uno spezzone, magari, ma almeno si tratterebbe di una spruzzata di ottimismo per il francese dopo mesi difficili.

Il Bologna per ripartire, lo stesso Allegri alla vigilia ha aperto alla possibilità di rivedere in campo il Polpo dopo che in settimana «ha lavorato molto bene» ed è tornato a tutti gli effetti «a completa disposizione». E se Pogba torna Polpo, allora per la Juventus ecco servito il grande colpo di mercato, dopo un anno e mezzo di sofferenza e poche apparizioni.

Pogba, Arabia Saudita in agguato

Ma non ci sono solo i tifosi della Juventus ad avere voglia di vedere all’opera il centrocampista francese. L’Arabia Saudita è in agguato e lo sarà fino al 7 settembre, avendo anticipato la chiusura delle trattative, prima prevista per il 20 dello stesso mese: già in precedenza, in questa sessione di mercato, le offerte sontuose a suon di petrodollari erano arrivate sul tavolo della sua agente, Rafaela Pimenta. E c’è chi dice che quel viaggio a inizio luglio tra Riad e La Mecca non avrebbe avuto solo basi religiose. Tant’è, Pogba è rimasto, è andato in tournée con la Juventus, confermandosi calamita per sponsor e uomo immagine per il brand, e sta pian piano recuperando la condizione migliore.