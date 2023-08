Juve, i convocati per il Bologna: torna Kean, c'è Garofani

TORINO - Massimiliano Allegri ha diramato lalista dei 26 calciatori che prenderanno parte alla sfida dello Stadium contro il Bologna in programma stasera alle 18:30.

Alla gara valida per la seconda giornata del campionato di Serie A non prenderà parte Szscesny, fermato da un colpo preso ieri in allenamento. Al suo posto il titolare sarà Perin. Recuperati invece Kean e Pogba che sono stati regolarmente convocati.

Juventus-Bologna, i convocati di Allegri

Portieri: Pinsoglio, Perin, Garofani;

Difensori: Bremer, Gatti, Danilo, Alex Sandro, Huijsen, Rugani, Cambiaso.

Centrocampisti: Locatelli, Pogba, Kostic, McKennie, Miretti, Fagioli, Weah, Rabiot, Nicolussi Caviglia.

Attaccanti: Chiesa, Vlahovic, Milik, Yildiz, Iling-Junior, Kean, Soulé.