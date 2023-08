"Allegri ha avuto un piccolo malore": parla Landucci dopo Juve-Bologna

Al termine della sfida ai microfoni, al posto di Max Allegri si è presentato Marco Landucci, che ha commentato: "Max ha avuto un piccolo malore, niente di grave. Un po' di stanchezza, e ogni tanto vuole far apparire anche me... Il primo tempo siamo partiti contratti, abbiamo girato poco velocemente la palla. Ci voleva un po' di calma, poi abbiamo fatto un ottimo secondo tempo. Peccato per il gol annullato a Vlahovic perchè era molto importante. Sull'1-1 abbiamo rischiato perchè abbiamo provato a vincerla. A volte va bene e a volte no, è un buon punto".