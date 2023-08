Pogba, ecco perché con lui è un'altra Juve: laser pass con tunnel ed è 1-1

Massimiliano Allegri si è aggrappato alla sua classe nella ripresa quando i minuti sul cronometro dell'arbitro Di Bello correvano via, veloci, verso il novantesimo e la Juve ne aveva sempre meno a disposizione per pareggiare il gol con cui Ferguson ha mandato il Bologna avanti all'intervallo all' Allianz Stadium .

Juve-Bologna, la giocata decisiva di Pogba

Rimessa laterale sotto gli occhi di Allegri, Pogba ha chiamato il pallone ed è stato accerchiato da cinque giocatori del Bologna. Ha vinto un contrasto con Aebischer e ha lanciato Iling con un laser pass con tunnel, un passaggio teso rasoterra che tagliato fuori la difesa Posh e permesso a Iling, bravo a capire che era il momento di scattare, di avere una prateria davanti.

Pogba ha reso più che sufficiente la sua prestazione dando seguito alla giocata risolutiva con tante aperture e imbucate: così può considerarsi tra le note positive di una serata che non è coincisa con il bis del successo in trasferta a Udine all'esordio stagionale in campionato. L'auspicio è stavolta sia davvero il primo passo verso la tanto agognata continuità di impiego, condizione fisica permettendo, per illuminare la scena non solo a intermittenza ma con luminosa costanza: come è accaduto stasera in poco più di mezz'ora.