Juve, rigore non concesso al Bologna: Perin svela cosa ha detto l'arbitro

TORINO - Esordio in campionato per Mattia Perin che nella sfida contro il Bologna, terminata 1-1 , ha preso possesso della porta bianconera al posto di Szczesny. Una staffetta che ha fatto parte anche della passata stagione quella tra i due portieri con Perin che spiega: "Cercherò di allenarmi come ho sempre fatto, preparare tutte le partite come se dovessi giocare, così da avere la testa sempre pronta per giocare, è un'altra sfida personale che mi sono posto. Probabilmente ci saranno meno partite da giocare e cercherò farmi trovare pronto anche quando ci saranno meno partite".

Perin: "Primo tempo non da Juve"

Perin analizza il pari dello Stadium: "Partiamo da noi stessi, abbiamo fatto un primo tempo sotto el nostre aspettativ,e ma bisogna avere equilibrio, non eravamo dei fenomeni dopo Udine e non c'è niente da buttare dopo oggi. Stiamo cercando di costruire qualcosa di nuovo, è bello, c'è molta sinergia tra di noi e c'è molta armonia all'interno dello spogliatoio. Quello che c'è da portare a casa è un fantastico secondo tempo, perchè visto da dietro è stato assolutamente dominante. Dobbiamo ripartire da questo, sapendo che ci sono delle cose su cui lavorare e sicuramente cercheremo di metterle a posto, non possiamo pensare che in così breve tempo le cose cambino radicalmente, Per costruire cose nuove ci vuole tempo. Per i cambiamenti ci vuole tempo e ci vuole pazienza".