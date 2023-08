Allegri, la strada giusta della Juve e le soste all'autogrill

Perché il primo tempo ha riproposto spaventosi fantasmi del passato, con i centrocampisti inchiodati, nessuna idea di come sviluppare il gioco e qualche sbadataggine difensiva (a proposito, nell’agosto 2023 è bizzarro vedere ancora nella Juventus e per di più titolare Alex Sandro, uno che negli ultimi tre anni è costato punti e trofei con i suoi imperdonabili errori).

Juve, carattere nel secondo tempo

È vero, Thiago Motta è uno dei migliori allenatori in circolazione (non a caso era uno dei candidati a sostituire proprio Allegri quando il club pensava al divorzio, la scorsa primavera) e il suo Bologna ha impacchettato il centrocampo bianconero sfruttando i sacrifici difensivi di Zirkzee, Orsolini e Ndoye, ma l’intensa e dinamica Juventus di Udine è sparita senza apparenti giustificazioni. L’arrembaggio nella ripresa consente alla Juventus di arrabattare il risultato, lasciare l’impressione che almeno il carattere è più appuntito dell’anno scorso (quando una partita simile sarebbe stata persa) e lucidare la carrozzeria di Vlahovic, due gol in due partite, come fanno i centravanti delle grandi squadre.