Allegri, furia dopo Juve-Bologna: il retroscena sulla rabbia a fine gara

Talmente arrabbiato che nella classica conferenza stampa post partita, e pure davanti alle telecamere delle tv, arriva il suo vice storico Landucci: "Max ha avuto un piccolo malore ma sta già meglio poi vuol mettermi in mostra così ci si ricorda che ci sono anche io… Battute a parte, Allegri era contento del secondo tempo, della reazione della squadra dopo un primo tempo in cui dovevamo fare meglio. Come dice lui: serve calma, qualche ragazzo è arrivato da poco, siamo all’inizio. Però l’entusiasmo ci fa ben sperare per il campionato".

Allegri, "il piccolo malore" e la rabbia

Landucci in versione pompiere, come è giusto che sia, ma la rabbia di Max è in ogni caso più che comprensibile per un esordio casalingo molto diverso da come aveva in mente. "Solo stanchezza, si è preferito lasciarlo tranquillo", ha precisato l’ufficio stampa bianconero riferendosi all’assenza del tecnico, sostituito last minute da Landucci, che in realtà aveva parlato due volte di "piccolo malore".