Donnarumma, lotta Scudetto senza Juve: “Le favorite sono altre”

Impegnato con il Psg di Luis Enrique, ma con un occhio rivolto all'Italia: Donnarumma ha parlato a Dazn a 360° dall'addio di Mancini alla Nazionale fino alle favorite per lo scudetto in Serie A. Il portiere dell'Italia e dei parigini non ci ha girato attorno indicando Milan, Napoli e Inter come le tre squadre da battere in questa stagione.