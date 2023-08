La Juve, il 3-5-2, Locatelli-Chiesa in ruoli “forzati”: cosa dicono i dati

Nel giro di centottanta minuti di gioco, si sono viste due Juve diverse. Da quella bella, aggressiva, moderna , che ha portato a casa risultato e prestazione a Udine a quella involuta , andata in scena alla seconda uscita stagionale, in casa contro il Bologna . In particolare, sono stati i due primi tempi a risultare particolarmente significativi per spiegare il netto passo indietro compiuto dalla formazione bianconera. Alcuni dati spiegano bene le difficoltà offensive incontrare dalla squadra di Allegri.

Infatti, sebbene la Juventus di domenica scorsa abbia messo più palloni in area avversaria rispetto a quella della settimana precedente (33 tocchi nei sedici metri difensivi del Bologna, a fronte dei 20 della prima giornata), contro l’Udinese la Juve ha fatto registrare un dato totale di 1.99 expected goals (xG), con un valore medio per conclusione di 0.13 xG per conclusione. Con il Bologna di Motta invece la Juventus ha generato un dato di solo 1 xG, vale a dire ben 0.99 in meno rispetto alla settimana precedente. Se andiamo poi a guardare il valore medio di ogni conclusione in termini di expected goals, il dato risulta essere di 0.07. Un calo netto rispetto a Udine. Tutto questo, nonostante un baricentro medio più alto. Contro l’Udinese infatti la Juventus aveva registrato un posizionamento di 50.5m nel primo tempo e di 51.01m sul proprio possesso. Contro i rossoblù di Motta invece il baricentro medio nella prima frazione è stato di 54.07m (cresciuto a 60.95m nella ripresa), con un dato di 62.46m con la Juve in controllo della palla. L’impressione che rimane, analizzando i dati, è quella di una squadra che sta cercando di fare qualcosa di diverso.

I dati sul gioco della Juve

Non a caso la Juve è solo la quattordicesima forza del campionato per percentuale di palle lunghe giocate dal portiere (35% contro una media campionato del 48.30%). Tuttavia, questi sforzi vengono vanificati da errori tattici e di gestione delle risorse umane. La rosa a disposizione di Allegri sembra costruita per fare un certo tipo di calcio, attivo in entrambe le fasi di gioco e strutturato secondo una impalcatura che possa sfruttare i tanti esterni a disposizione. Invece il tecnico si ostina a utilizzare terzini (Cambiaso) o ali (Iling Jr.) come esterni a tutta fascia o, ancora, a mettere un esterno da tridente come Federico Chiesa nella posizione di seconda punta. Togliere i giocatori dalle rispettive comfort zone ha delle inevitabili ripercussioni sullo sviluppo della manovra.

Per esempio, tornando a Chiesa, il giocatore tende per sue caratteristiche ad allargarsi, perché non è abituato a giocare spalle alla porta avversaria. Locatelli non è un play, ma un centrocampista box-to-box che deve essere lasciato libero di invadere la metà campo avversaria e di andare alla conclusione. Insistere ad assegnare ai calciatori funzioni che esulano dalle loro caratteristiche finisce per avere ripercussioni anche sul rapporto fra squadra e tecnico. A quest’ultimo spetta il compito di trovare velocemente le soluzioni ai problemi delineati. Siamo ancora ad agosto, ma la Juventus non può attendere. (dati: Soccerment, Fbref).