Il Pogbabombing sorprende anche Vlahovic: il Polpo si riprende...la Juve

Paul Pogba si riprende la Juve . Il suo ingresso in campo al 66' contro il Bologna è stato determinante per avviare l'azione conclusa dal gol di Vlahovic su assist dalla sinistra di Iling .

Pogba scherza, Vlahovic scoppia a ridere

Quello che, però, non si aspettava Dusan Vlahovic era la durata di Pogba che è rimasto immobile rendendo comica la scena al punto dal far scoppiare a ridere anche Vlahovic. Segnali di un umore positivo che non potrà che giovare al graduale rientro in campo di Pogba, che tutto il popolo juventino attende con trepidazione: la sua classe, la sua leadership e il suo carisma sono un mix che non si vede l'ora di tornare ad ammirare.