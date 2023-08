Pogba, Pogbah o Pogboom? Ago della bilancia Juve e il pericolo Arabia

TORINO - Trenta minuti. Trenta minuti per tornare a sentirsi giocatore vero. E la mezz’ora messa in mostra da Paul Pogba nella ripresa con il Bologna apre a sogni, se non di gloria, almeno di rinascita. Con il suo ingresso a galleggiare tra la linea mediana e quella d’attacco per liberare la fantasia palla al piede o trovando il corridoio nascosto - come l’azione in cui ha innescato Iling sulla fascia sinistra per il cross capitalizzato al meglio da Vlahovic di testa per la rete del pareggio - la Juve ha cambiato fisico e volto: da primo giorno al mare del ragioniere bianchiccio seduto sotto l’ombrellone, a personal trainer palestrato mostra muscoli abbronzati sulla battigia.

Il Polpo, se in forma, fa la differenza. Dunque tutto, o meglio la mezz'ora col Bologna e la continuità con cui si è allenato la settimana precedente nonostante avesse forzato, autorizzano l’ottimismo di chi ha scollinato dopo una lunga e faticosissima salita. Quindi i tifosi sperano che si sia passati da Pogbah a Pogboom. Ovvero da un Pogbah che dispensava perplessità e si rompeva con una puntualità svizzera al Pogboom che si è visto nei trenta minuti contro i rossoblù messi in campo magistralmente da Thiago Motta ma andati in crisi quando il francese ha iniziato a essere della partita. E non abbiamo scritto correre perché di fatto il ragazzo ha corso davvero poco, preferendo far correre il pallone.

Pogba si riprende la Juve: "Mi sento bene"

La sua andatura di per sè dinoccolata non fa venire in mente il prototipo dello sprinter, piuttosto quello del rapper. Ma tant’è. Un conto è come cammini, un altro come giochi e quanto sei utile alla squadra. Dopo il match della resurrezione il transalpino dispensava fiducia e ottimismo non soltanto con le parole ma anche con lo sguardo finalmente riacceso come ai tempi d’oro: "Mi sento bene, vedrete che potrò dare tantissimo". Nel mondo Juve se lo augurano tutti. Allegri in primis, che nell’aspettarlo ha consumato gran parte della sua quota di pazienza che in teoria avrebbe dovuto mettere a disposizione di tutto il gruppo. Invece lo ha dovuto attendere per oltre un anno, nella speranza che ovviamente ci si trovi davvero a vivere la volta buona. Averlo a disposizione può essere il valore aggiunto per puntare davvero con convinzione allo scudetto, per cui dalle parti della Continassa incrociano le dita. Dando però un’occhiata al cellulare.