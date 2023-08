Juve Signora della Serie A in tv: crisi ascolti e paradosso commissione

TORINO - Il dato generale è inquietante perché conferma la costante perdita di ascolti tv che (a parte una breve inversione di tendenza in concomitanza con il Covid , e l’arrivo di Cristiano Ronaldo , e quindi con l’impossibilità di accedere fisicamente agli stadi) prosegue inarrestabile dalla stagione 2014/2015. Una emorragia addirittura drammatica se valutate (come da tabella) che la seconda giornata della prima stagione di dieci anni fece registrare praticamente il doppio degli ascolti rispetto a quella appena andata in archivio: 8,34 milioni a fronte dei 4,53 attuali (mancano ancora gli ascolti di Sky ma, per fornire una misura di riferimento, nella prime giornata le tre co-esclusive spostarono per 510 mila ascolti: un dettaglio, sui grandi numeri).

Juve, garanzia di ascolti

Ancora una volta, peraltro, i numeri confermano come la Juventus garantisca il traino degli ascolti anche in una situazione depressa, tra vacanze ancora in corso e incertezze da calciomercato: la gara dei bianconeri contro il Bologna è stata la più vista della seconda giornata. A ogni rilevazione, del resto, i numeri certificano come il club bianconero resti il traino del sistema garantendo circa il 30 per cento degli ascolti totali e, alla luce di questi numeri, è ancor più grottesco il fatto che nessun dirigente bianconero sia stato inserito nella commissione varata dalla Lega di Serie A per affiancare l’ad Luigi De Siervo nella vendita di prossimi diritti tv, tema cruciale per la sopravvivenza del calcio italiano. Una commistione di cui fanno parte il Bologna con l’ad Claudio Fenucci, l’Inter con il legale del club Angelo Cappellini; la Lazio con il presidente Claudio Lotito; il Napoli con il presidente Aurelio De Laurentiis e l’Udinese con il vicepresidente Stefano Campoccia.