Pessotto: "Seconde squadre importanti, Juve felice dei suoi giovani"

MILANO - «L’orgoglio è quello di tutte le persone che hanno lavorato e creduto in questo progetto, ma soprattutto di chi ha iniziato a lavorare con questi ragazzi. E' stato un lavoro di squadra enorme, premiato dalla scelta di farli debuttare, di averli in prima squadra in pianta stabile così come avere altri che giocano in altre squadre di Serie A». Così Gianluca Pessotto, Football Team Staff Coordination Manager della Juve, parla dei giovani bianconeri che stanno facendo bene in prima squadra a margine della presentazione di un accordo tra la Lega Pro e Now Tv. «E’ stato difficile sicuramente, perché quando sei da solo fai da pioniere e non hai riferimenti con cui confrontarti. Ma noi eravamo certi di quello che fanno tante squadre all'estero - aggiunge - e siamo contenti che anche l'Atalanta sia entrata in questo progetto, sperando che in seguito anche altre squadre possono seguirci. Siamo convinti che, non solo per i più bravi che poi la loro strada la trovano, permetterebbe a tanti ragazzi giovani di non venire dispersi».