Juve, rivoluzione filosofica: Comenencia-Salifou, colpi con vista sul futuro

Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna sono, infatti, attivissimi in queste ultime ore di mercato per rinforzare la Next Gen con alcuni gioiellini, che possano in futuro ripercorrere le orme dei vari di Dean Hujsen e Kenan Yildiz e affacciarsi con continuità in Prima Squadra. Perché nel nuovo corso bianconero i campioni dovranno essere cresciuti e plasmati in casa, senza dover ogni volta spendere cifre astronomiche in sede di campagna acquisti. Un serbatoio di talento da far sbocciare nel calcio professionistico in Serie C prima del massima ribalta della Serie A. Uno step by step ideale per maturare ed emergere, tanto che su questo fattore stanno facendo leva i dirigenti juventini per convincere i migliori aspiranti top player ad approdare dalle parti della Continassa.

I nuovi arrivi

L’infornata di giovani talenti ha visto sbarcare ieri a Torino per le visite mediche un centrocampista e un laterale destro. In mezzo al campo la Juve si è assicurata il mediano classe 2003 Dikeni Salifou dal Werder Brema. Operazione in prestito con diritto di riscatto completata dall’agenzia tedesca Roof, che ieri ha accompagnato il centrocampista, cresciuto nel vivaio dell’Augsburg, durante il suo primo giorno torinese. Salifou è sbarcato a Caselle nel tardo pomeriggio e ha subito fatto rotta verso il J-Medical, dove alle 19.30 si è sottoposto alle visite mediche. Stamattina firmerà il contratto e si metterà a disposizione di mister Brambilla in vista dell’inizio del campionato di Serie C. Di Salifou spicca in particolare lo strapotere fisico con cui governa il centrocampo, sfruttando le sue lunghe leve (è alto 1.91). Per gli amanti dei paragoni con i campioni del passato: ricorda Momo Sissoko. Insieme a lui rinforzerà l’Under 23 bianconera il laterale destro, classe 2004, Livano Comenencia, che arriva dal PSV Eindhoven per circa 1 milione più bonus. Anche il terzino olandese ha sostenuto nella serata di ieri le visite mediche e oggi si legherà ai bianconeri fino al 2026.

E non finisce qui: la Juventus sta chiudendo pure per un centrocampista centrale polacco di soli 16 anni. Si tratta di Patryk Mazur (classe 2007) che è pronto a volare in Italia nella giornata di oggi per espletare le ultime formalità propedeutiche al suo testamento. Il gioiellino dello Stal Rzeszow (manterrà una percentuale sulla futura vendita) si leggerà alla società bianconera fino al 2026 e farà parte della formazione Under 17 con la possibilità - se tutto andrà per il meglio - di affacciarsi nella Primavera allenata da Montero. Tra l’altro l’appetito vien mangiando: last minute potrebbe arrivare un altro innesto per completare e arricchire ulteriormente la gioielleria della Next Gen juventina. Il mantra alla Continassa ormai è uno solo: largo ai giovani. Per loro il futuro è adesso.