Lo sprone di Max per Empoli e le asticelle del campionato

Allegri dà i numeri, nel senso buono del termine. Il tecnico della Juventus pone l’asticella della qualificazione Champions a 76 punti mentre quella per lo Scudetto la fa salire tra gli 86 e i 90. Così, alla vigilia della trasferta di Empoli, l’allenatore bianconero sprona i suoi per riprendere la marcia iniziata al meglio a Udine e poi rallentata in casa col Bologna per via della partita pareggiata in rimonta.

Per il titolo di campione d’Italia mette come favorito il Napoli ma specifica anche che la stagione come sempre è piena di insidie e imprevisti.

Per la gara di domani pare scontato il cambio di Gatti al posto di Alex Sandro mentre per il resto formazione confermata con Chiesa e Vlahovic in attacco mentre l’unico dubbio è a metà campo. Tre uomini per un posto: Miretti, Fagioli e Nicolussi Caviglia.