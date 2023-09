Empoli-Juve, il giorno del -10: in quel 4-1 un anno da cancellare

L'ultimo Empoli-Juve

Pensare che la formazione di Allegri aveva anche creato tre occasioni nel primo quarto d’ora, quasi che il -10 l’avesse stimolata, offrendo la possibilità di arrivare comunque tra le prime quattro vincendo tutte le tre partite che restavano (oltre all’Empoli, Milan e Udinese). In realtà tutti, calciatori compresi, sapevano che tanto poi sarebbe arrivata la Uefa (come è accaduto) a escludere la Juve dalle coppe: piazzarsi in Champions, in Europa League o in Conference non avrebbe cambiato nulla, il posto in Europa andava conquistato solo per offrirlo in sacrificio a Ceferin ed essere liberi di inseguire in questa stagione la qualificazione alla prossima Champions. Con questa consapevolezza a fare da incudine, la Juve fu schiacciata dalla martellata del -10.

Zanetti: "Battere la Juve è la ciliegina sulla torta"