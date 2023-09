Giuntoli: Juve, obiettivo Champions. Felici dei giovani, ricordando Scirea

Il primo argomento è stato sul mercato estivo della Juve: "Siamo molto contenti, in un anno la Juventus ha fatto un buon cambiamento, inserendo ragazzi validi e giovani come Cambiaso e Weah. Ha ritrovato Milik, la condizione di Chiesa e Vlahovic, stiamo recuperando Pogba… Sono state fatte cose importanti, siamo sereni e fiduciosi per fare il massimo".

Le trattative Lukaku e Berardi

"Abbiamo fatto due operazioni importanti molto validi. Abbiamo recuperato la condizione di Vlahovic e Chiesa, siamo contenti anche degli altri attaccanti. Poi ci sono Yildiz e Huijsen, è rientrato Nicolussi. Cerchiamo risorse nei giovani, il club fa questa politica da anni - aggiunge sulle cessioni - Noi siamo molto attenti a trovare equilibrio tra sostenibilità e qualità della squadra. Ci vuole un po’ di tempo ma siamo fiduciosi, siamo uniti dalla società al tecnico. Siamo semplicemente la Juventus".

Sulla sostenibilità ed equilibrio

"Molte volte la sostenibilità può andare d’accordo con la qualità e noi ricerchiamo questo. Crediamo nei ragazzi e siamo convinti di fare bene, poi vediamo il nostro massimo quale sarà. La sostenibilità darà grande aiuto al futuro del club, io credo molto in questo. Dobbiamo essere sereni e tranquilli. Siamo contenti e cerchiamo di fare il massimo di quello che possiamo fare"