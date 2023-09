Allegri: "Inter, Milan e Napoli davanti alla Juve per lo Scudetto"

Da segnalare anche il calcio di rigore fallito da Vlahovic nel finale di primo tempo sul risultato di 1-0 e l'infortunio rimediato da Pogba al 79'. Proprio sul problema accusato dal francese Allegri nel dopo partita ha commentato: "Non sappiamo nulla, ha sentito una fitta e vediamo dagli esiti cosa sarà. Dispiace perché ha fatto una partita di qualità".

Pogba, infortunio in Empoli-Juve: il momento in cui si fa male

Allegri su Vlahovic e Chiesa

"Oggi abbiamo fatto una buona partita contro l'Empoli che è sempre fastidioso. Siamo stati lucidi - continua -, difensivamente abbiamo sofferto niente, abbiamo creato molto e dovevamo fare più gol. Weah era un po' stanco, mi sembrava avesse bisogno di venire in panchina e poi devo cominciare a capire quali sono gli uomini che possono cambiare la partita; lui è uno di questi. Stiamo lavorando sull'intesa tra centrocampo e attacco, bisogna trovare il tempo giusto contro difese molto alte e possiamo far meglio, soprattutto dal punto di vista della precisione". Sull'intesa Vlahovic-Chiesa: "Sta crescendo. Contento per Federico che ha fatto gol, dispiace per Dusan che ha sbagliato il rigore, ma lui oggi ha fatto una buona partita, tecnicamente valida. Sono stati vicini e possiamo solo che migliorare. C'è bisogno di tutti per cercare di arrivare tra le prime quattro. Federico sta trovando entusiasmo a giocare lì, lui e Vlahovic hanno fatto una bella partita così come Milik quando è entrato e Kean che si è messo a disposizione. Chiesa deve fare tra i 14 e i 16 gol nell’arco di una stagione, stasera è stato ordinato in campo. Oggi Locatelli ha fatto una buona partita. Con il Bologna abbiamo fatto fatica, soprattutto nel primo tempo, poi gli episodi a volte vanno bene a volte vanno contro. Dobbiamo trovare una condizione accettabile che ci faccia correre tra ottobre e novembre, Miretti è bravo a smarcarsi, deve migliorare nel dare via la palla di prima e nel fare gol. Ma sono contento".

