Locatelli: "I fischi? Ringrazio Allegri. Mancini, qualcosa si era incrinato"

EMPOLI - "Oggi era fondamentale vincere, ci siamo ricordati della brutta figura dell'anno scorso. Siamo entrati in campo solo per vincere, dobbiamo essere umili e fare un passo alla volta anche se è bello vederci lì su", così Manuel Locatelli dopo il successo per 2-0 della Juventus sull'Empoli firmato Danilo-Chiesa . I bianconeri di Massimiliano Allegri ora occupano il secondo posto in classifica insieme al Lecce , a -2 da Inter e Milan capoliste.

"Intanto è stato molto importante aver avuto una linea societaria diretta e chiara che dà fiducia e tranquillità - continua -. Abbiamo tanti giovani e a volte hanno quella sana spensieratezza che fa vivere le cose più serenamente. Poi però quando indossi certe maglie non va bene essere troppo tranquilli, ripartiamo dal sacrificio che c’è".

Locatelli sui fischi ricevuti

Sui fischi ricevuti commenta: "Ringrazio Allegri per avermi difeso, so la fiducia che ha in me. Ho preso fischi perché la gente si aspetta tanto da me. Non è stato bello riceverli, ma fa parte del gioco. La responsabilità la sento, sono al terzo anno e so gestirla meglio, ci lavoro e ci sto bene. So che devo fare tanto, quello che mi chiedono mister e società ma sono qui per questo. Sono felice, oggi abbiamo fatto una bella partita". Chiamato a designare il suo sostituto rivela: "Abbiamo Hans (Nicolussi Caviglia, ndr) che è ragazzo per bene e juventino, si farà trovare pronto. Ma credo anche Fagioli possa fare il play, deciderà il mister".