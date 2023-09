“Fino alla fine”, il messaggio di Pogba dopo Empoli infiamma i social Juve

Danilo e Chiesa hanno firmato il successo della squadra di Allegri , ma il problema accusato dal Polpo ha un po' rovinato la serata tenendo con il fiato sospeso i tifosi, in ansia per un nuovo infortunio - l'ex United è rimasto fuori quasi tutta la scorsa stagione -.

Pogba sorride, messaggio distensivo

Il messaggio del calciatore, però, sembra piuttosto distensivo e dunque fa ben sperare. Aspettando l'esito degli esami medici, Pogba potrebbe non sentire l'infortunio come importante, pertanto si mostra sorridente e gioioso ai propri supporters. Ora c'è la pausa per le nazionali e dato che Deschamps non l'ha convocato per gli impegni della sua Francia Pogba resterà ad allenarsi alla Continassa agli ordini di Massimiliano Allegri e il suo staff.