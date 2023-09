Juve, processo Prisma a Milano: si attende la decisione della Cassazione

A quasi un anno di distanza dal 24 ottobre 2022, della Juventus di allora è rimasto ben poco. Tabula rasa in società, mercato in sordina nel nome di un bilancio da ossigenare, niente coppe europee in campo. Ma, a quasi un anno di distanza dal 24 ottobre 2022, anche dell’impianto su cui è stata costruita l’inchiesta che ha colpito il club bianconero non resta granché.