"Juventus, il secolo degli Agnelli": una grande storia d'amore in libreria

TORINO - C'è una nuova storia d'amore in libreria. Quella fra una famiglia e una squadra di calcio, una storia che dura da cento anni e vive di emozioni fortissime. " Juventus, il Secolo degli Agnelli " è un libro che racconta le vicende di una famiglia, di un club e dell'Italia, attraversando un secolo di trasformazioni con un'unica costante: il connubio fra gli Agnelli e la Juventus. Si trova in tutte le librerie e sui principali store on line.

La Storia e le storie



Attraverso le pagine del libro scritto da Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, si vivono dunque la Storia e le storie. Ricchissimo di aneddoti, spesso completamente inediti, il volume inquadra la proprietà degli Agnelli nel contesto sociale ed economico del Paese. Perché nel luglio del 1923 hanno deciso di entrare nella Juventus? Come si è innamorato della Juventus l'Avvocato e qual è stato il suo momento più felice? Cosa aveva in mente Umberto Agnelli quando costruì una delle Juventus più forti di sempre? E ancora il sogno di Edoardo che portò al quinquennio d'oro con i primi grandi campioni in bianconero, il progetto di espansione di Andrea che ha guidato una delle tante resurrezioni della Juventus: capitolo dopo capitolo, emerge la trama di una saga famigliare appassionante, il romanzo di una dinastia, di un club (e di una nazione) ricco di emozioni e colpi di scena. Un viaggio attraverso un secolo di trionfi e sfide, una celebrazione di una famiglia che ha dato un'identità unica alla Juventus e ha reso il club sinonimo di grandezza.