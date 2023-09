Juve, che gol per i bambini dell'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino

UGI – Unione genitori italiani contro il tumore dei bambini – insieme con l’ Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino e la Direzione di Città della Salute di Torino, con l'Istituto scolastico Comprensivo Vittorino Da Feltre e grazie al sostegno di Juventus Football Club , ha inaugurato un’Area Infanzia negli spazi di UGIDUE, centro destinato ai servizi per la riabilitazione e il reinserimento di bimbi e ragazzi in terapia e guariti.

Lo spazio UGI accoglie piccoli dai 3 ai 6 anni in cura presso l’Ospedale Infantile Regina Margherita e viene aperto per attività ricreative e didattiche tutte le mattine, da mercoledì 13 settembre a giugno, per gruppi di bimbi ritenuti idonei dai loro medici. L’inaugurazione giovedì 7 settembre, alla presenza del professor Enrico Pira, presidente UGI – Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini ODV, del dottor Gianluca Ferrero, Presidente Juventus Football Club, del dottor Giovanni La Valle, Direttore generale Città della Salute di Torino, della professoressa Franca Fagioli, Direttore del Dipartimento patologia e cura del bambino, Ospedale Infantile Regina Margherita, del professor Giorgio Brandone, Dirigente dell'Istituto scolastico Comprensivo Vittorino Da Feltre.

Lo spazio si mostra accogliente e gioioso, attrezzato con micro-tavolini, sedie mignon e poi ancora costruzioni in legno e sabbiere. Tutto a dimensione di bambino e tutto ingentilito e reso più allegro dalle decorazioni animalier delle pareti, dove la zebra juventina è protagonista indiscussa. Per i laboratori creativi si può contare su un vasto assortimento di scatole di gessetti e confezioni di creta, carte e cartoncini colorati, nastri e materiali di riciclo. Non manca l’angolo dei libri, corredato da cuscini e tappeti per le letture di fiabe ad alta voce. E ancora l’area teatro, con ceste di trucchi e travestimenti e una baracca dei burattini, per mettere in scena storie tratte da libri o di invenzione. Esaminato e approvato dal Direttore del Dipartimento patologia e cura del bambino del Regina Margherita, professoressa Franca Fagioli, e dal Dirigente Scolastico, professor Giorgio Brandone, il progetto viene coordinato da UGI, in quanto ente ospitante. Le psicologhe Giulia Zucchetti e Claudia Peirolo ne sono le referenti. Sotto la loro guida - e con la supervisione delle stesse psicologhe del Regina Margherita - educatori specializzati nella prima infanzia si occuperanno di seguire i bambini durante la loro permanenza nell’area, nonché di mantenere i contatti con le famiglie nei momenti di accoglienza dei piccoli. “A tutti i nostri piccoli ospiti intendiamo garantire un polo di sviluppo equilibrato e di pieno benessere psico-fisico – spiegano le psicologhe - Il gioco è uno strumento educativo e formativo essenziale per soddisfare il bisogno di aggregazione e socializzazione e per favorire la crescita, l’espressione e la costruzione del sé.”

Le parole del presidente della Juventus

A margine dell'inaugurazione dell'Area Infanzia è intervenuto anche il presidente della Juventus, Gianluca Ferrero: "La Juve- come sapete- non è soltanto sport ma è anche educazione intervento nel sociale. Sono molto orgoglioso di collaborare con UGI per questo intervento e andare incontro ai bambini tra i 3 e i 6 anni, un'età che intenerisce ancor di più soprattutto nel vederli combattere la malattia. A quell'età i calciatori eroi sonoa ncora più importanti e quindi proseguiremo garantendo supporto sia con la presenza che con i materiali"