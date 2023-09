Alex Sandro, la Juve esalta la giocata sui social. I tifosi un po' meno...

Il video della giocata e le critiche

Pinsoglio, chiamato in causa da un retropassaggio, si appoggia su Rugani nel cuore dell'area piccola, che la gira di prima ad Alex Sandro. Il difensore brasiliano, aggredito da Fagioli in una zona caldissima, controlla col mancino, si volta col corpo, con lo stesso piede compie una piroetta su se stesso, salta il diretto marcatore e lancia poi d'esterno in profondità lo stesso Rugani. La Juventus, nei commenti del post, ha pubblicato l'emoticon di un tornado, una scelta che non è piaciuta a numerosi utenti, memori degli errori del brasiliano, talvolta pesantissimi, dalla Supercoppa Italiana persa contro l'Inter fino alla recente 'sciagura' contro il Bologna. Si spazia dai tanti "Oh mio Dio è impazzito Alex Sandro" a dei più sinceri "Se lo fai in partita ti vengo a prendere a casa, anche fosse soltanto il calcetto del giovedì".

Pogba ko? Allora tocca a Miretti-Yildiz: soluzioni alternative, di talento