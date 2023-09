Il nuovo Chiesa è oro Juve: solo Dumfries e Scamacca fanno meglio

TORINO - "Quando tira in porta Chiesa è noioso, fa male", ha ripetuto ultimamente Massimiliano Allegri , spiegando che proprio consentirgli di farlo più spesso è il principale motivo per cui ha deciso di schierarlo seconda punta nel confermato 3-5-2. Quanto al fatto che Chiesa faccia male quando tira in porta - e anche quando scatta, quando dribbla e quando serve i compagni -, le parole del tecnico bianconero sono confermate, oltre che dalla semplice osservazione, anche dai dati più specifici.

Chiesa, infatti, è al secondo posto tra tutti i giocatori di Serie A in due graduatorie siginificative del sito specializzato Soccerment: quella relativa all’indice “Expected offensive value added”, ossia “Atteso valore aggiunto offensivo” e quella relativa agli “Shooting goals added”, letteralmente “Gol aggiunti al tiro”, un indice che misura la pericolosità alla conclusione di un giocatore. Quanto "è noioso" quando tira, insomma, per dirla alla Allegri.

Cos'è il "valore aggiunto offensivo": solo Dumfries meglio di Chiesa

Spieghiamo meglio in cosa consistono i due indici, partendo dal “Valore aggiunto offensivo” (abbreviato in xOva). Molti ormai sanno cosa sono xGol e xAssist, ma è bene ricordarlo. Con xGol, abbreviazione di Expected gol, ossia “Gol attesi”, si intende un indice che assegna a ogni tiro una probabilità di essere gol, basata su dati statistici storici relativi a posizione, tipo di tiro, tipo di assist ecc: un tiro al volo da 30 metri, ad esempio, avrà un valore più basso di uno da 4 metri su passaggio rasoterra. Allo stesso modo gli xAssist sono gli assist attesi, un indice che misura la possibilità che un passaggio consenta a chi lo riceve di segnare un gol. L’indice xOva somma gli xGol e gli xAssist di un giocatore, sottraendo il valore degli xAssist ricevuti dai compagni. Il risultato dà la misura (fino a un certo punto eh, perché non tutto in campo è misurabile) del valore offensivo che il calciatore in questione aggiunge a quello creato dalla squadra. E il risultato di Chiesa in queste prime tre partite è, si diceva, il secondo della Serie A: 1,02, preceduto solo dall’interista Dumfries con 1,55 e seguito da vicino da Duda (Verona, 0,99), Harroui (Frosinone, 0,97) ed Ederson (Atalanta, 0,94).