Juve, è Joao...Cambiaso! Giocate, dribbling e gol a raffica in allenamento

La Juventus si sta allenando alla Continassa senza i giocatori impegnati in nazionale. In casa bianconera c'è apprensione per le condizioni di Federico Chiesa , acciaccato con l'Italia, mentre Gatti e Pogba sono rimasti a Torino per recuperare dai rispetttivi infortuni in vista della sfida di campionato contro la Lazio dopo la sosta.

Intanto, in mattinata, i bianconeri si sono allenati agli ordini di Massimiliano Allegri e Andrea Cambiaso si è messo particolarmente in mostra con alcune giocate straordinarie, alla Joao Cancelo.

Cambiaso show in allenamento

Sul profilo X della Juventus, infati, è stato pubblicato un video in cui si vede il calciatore bianconero ex Bologna protagonista di un paio di magie, tra finte, dribbling e tiri in porta. Numeri impressionanti per un esterno: cambi di direzione, destro e sinistro, dribbling a uscire e a rientrare e finalizzazione. Guadagnandosi anche gli applausi da parte dei compagni di squadra. Cambiaso, scatenato, è molto motivato e vuole mettersi in mostra, per diventare sempre più protagonista nella squadra di Allegri.