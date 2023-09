Lo Stadium, Juventus-Lazio e la questione tifo: il compleanno e il salotto

TORINO - Buon compleanno, Stadium! Dodici anni fa la casa della Juventus veniva inaugurata con una cerimonia destinata a restare nel cuore degli juventini presenti sulle tribune o semplicemente davanti alla tv per una diretta grondante orgoglio e senso di appartenenza. Dalla stagione 2011/12 i bianconeri quando ospitano gli avversari fanno più paura di prima visto che le statistiche riportano il dato migliore nella storia della Juventus con quasi l’80% delle vittorie (per la precisione il 78,6% frutto di 180 successi in 229 partite, accompagnate da 33 pareggi e 16 sconfitte): il picco si è registrato nella stagione 2013/14 quando i bianconeri allenati da Antonio Conte vinsero 19 partite su 19 disputate a Torino.

Dalla notte del battesimo dell’8 settembre 2011, vissuto in concomitanza con i festeggiamenti per il 150º anniversario dell’Unità d’Italia (per l’occasione un’amichevole contro il Notts County, il club professionistico più antico al mondo, da cui nel 1903 la Juventus trasse ispirazione per i suoi colori bianconeri), di emozioni ne sono state vissute in serie, con la collezione dei nove scudetti di fila cominciata proprio nella prima stagione disputata nella dimora nuova di zecca.